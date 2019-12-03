Поки РФ не змінить свою поведінку, зближення НАТО з нею не буде, - Трюдо

Про це на конференції NATO Engages у Лондоні заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росію виключили з Великої вісімки, яка стала потім Великою сімкою, через неприйнятну поведінку і дії. І доти, доки Росія не продемонструє щире бажання змінити свою неприйнятну поведінку, буде дуже складно говорити про справжнє зближення з нею", - заявив він.

За словами Трюдо, вторгнення РФ на Донбас і окупація Криму є підтвердженням того, що Москва залишається викликом, і світу треба розуміти, що президент РФ Володимир Путін розуміє тільки силу, а не поступки.

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"Саме тому нам, як Альянсу і союзникам, потрібно залишатися сильними", - додав він.

Зі свого боку прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підкреслив, що саме тому і необхідно продовжувати тиск на Росію.

"Нам потрібно зберігати тиск на (РФ - ред.), але водночас має бути простір для діалогу. Проте давайте не будемо наївними", - заявив він.