З нового закону про перезавантаження ДБР прибрали низку важливих норм, - Горбатюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" ексначальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Я позитивно сприймаю перезавантаження ДБР. Це корисно. Переведення слідчих у справах Майдану із ГПУ до ДБР – теж потрібний крок. Щоправда, комітет залишив тільки можливість переведення. Спочатку пропонували також варіант із прийманням на роботу тих, хто працював зі справами Майдану і кого звільнили. Наприклад, як я. Окрім того, у нас працювали і слідчі СБУ – деякі навіть протягом п'яти років. Усього приблизно 30 осіб. Звісно, усі б у ДБР не перейшли, але ті, хто добре обізнаний із матеріалами справи, – цілком можливо. Але їм теж потрібно буде проходити конкурс. Якщо вже декларують бажання сприяти розслідуванню, то потрібно було голосувати в повному обсязі за всі ці моменти. Однак низку важливих норм у законі посікли", – підкреслив Горбатюк.

За його словами, уряд ще має ухвалити низку технічних рішень.

"Потрібно сказати, що справу затягнули, і частина слідчих уже перейшла в інші підрозділи. Після ухвалення цих змін особисто мені закрили шлях в управління без конкурсу. Інша річ, що це був лише перший крок. Кабмін ще має ухвалити рішення про розширення штату слідчих ДБР, збільшення зарплат тощо. За словами [адвоката сімей Небесної сотні] Євгенії Закревської, якщо всі ці технічні кроки зроблять швидко, то працювати можна буде почати десь у середині січня. Наразі слідчі управління спецрозслідувань утратили можливість проводити слідчі дії. Справи поки що готують до передавання. Узагалі, на мій погляд, відповідальним є генпрокурор. Саме він фактично зруйнував управління спецрозслідувань і – головне – убив мотивацію у прокурорів", – сказав співрозмовник.

Він зазначив, що розслідуванню справ Майдану перешкоджала відсутність волі у керівництва Генпрокуратури, МВС і СБУ.

"Окрім самого розслідування, була робота із захисту цих справ від незаконного втручання. Прокурори писали скарги, якщо голова ГПУ безпідставно змінював прокурора або забирав справи. Люди протягом п'яти років працювали, розслідували й захищали свої справи ціною звільнення, а зараз виходить, що ці справи нібито не такі вже й важливі. Відповідно, їх переводять в інші підрозділи. Головне, що заважало розслідуванню, – відсутність волі в керівництва ГПУ, МВС, СБУ тощо. На словах усе було гарно, а коли йшлося про те, щоб не перешкоджати роботі, – виходило зовсім інакше. Потрібно підтримувати тих, хто намагається давати об'єктивні результати. А не такі, які потрібні певним політичним силам. Але поки що цього немає", – резюмував Горбатюк.

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