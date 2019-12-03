На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204, ст.227 КК України було встановлено, що в складських приміщеннях однієї з логістичних компаній на території Харківської області здійснюється зберігання тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку, ввезених в Україну поза митним контролем.





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За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на зберігання 12 тис. пачок сигарет іноземного виробництва та 440 кг тютюну для кальяну загальною вартістю понад 1 млн грн.





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Триває слідство.