Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.12.19 22:23

На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом прокуратури області вилучили з незаконного обігу велику партію тютюнових виробів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 01

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204, ст.227 КК України було встановлено, що в складських приміщеннях однієї з логістичних компаній на території Харківської області здійснюється зберігання тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку, ввезених в Україну поза митним контролем.

На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 02
На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 03

Дивіться також: У Дніпрі ліквідовано підпільне виробництво тютюну для кальянів, вилучено ТМЦ на 8 млн грн, - ДФС. ФОТОрепортаж

На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 04

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на зберігання 12 тис. пачок сигарет іноземного виробництва та 440 кг тютюну для кальяну загальною вартістю понад 1 млн грн.

На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 05
На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн. ФОТО

На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн 07

Триває слідство.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100