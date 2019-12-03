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03.12.19 21:24

Україна і Росія можуть досягти великого прогресу на зустрічі нормандської четвірки, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна і Росія можуть досягти великого прогресу на зустрічі лідерів країн "нормандського формату", запланованій на 9 грудня в Парижі.

Україна і Росія можуть досягти великого прогресу на зустрічі нормандської четвірки, - Трамп

Про це Трамп сказав у Лондоні на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я вважаю, що ситуація в Україні є дуже важливою. Я вважаю, що зустрічі між Росією і Україною, які наближаються, дуже важливі, і існує ймовірність, що певного дуже великого прогресу можливо досягнути. Це дуже важливо для України. Я вважаю, що це також дуже важливо з точки зору Росії. Вони розроблять угоду, вони досягнуть миру, оскільки вони занадто довго ведуть бойові дії. І я думаю, що існує справді хороший шанс, що це станеться", - заявив Трамп.

Крім того, Трамп висловив переконання, що США і Франція можуть знайти спільну мову з Росією.

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