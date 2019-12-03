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03.12.19 21:42

В.о. заступника держсекретаря США Рікер завтра відвідає Київ, а потім обговорить українське питання з главами МЗС ОБСЄ в Братиславі

Виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер відвідає Україну, Словаччину та Італію 3-10 грудня.

В.о. заступника держсекретаря США Рікер завтра відвідає Київ, а потім обговорить українське питання з главами МЗС ОБСЄ в Братиславі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу, 4 грудня Рікер зустрінеться з командою посольства США й офіційними особами України в Києві.

Пізніше він вирушить у словацьку Братиславу, де очолить делегацію США на засіданні Ради глав МЗС Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

"На міністерському рівні посол Рікер розповість про взаємодію США з ОБСЄ з метою сприяння регіональній безпеці, прозорості та прав людини в Європі та Євразії. Посол Рікер також зустрінеться з лідерами держав-учасників, щоб обговорити ключові пріоритети, зокрема підтримку військової прозорості, суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошується в повідомленні.

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Також Рікер відвідає італійські Рим і Мілан.

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