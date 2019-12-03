Верховний Суд залишив без змін вирок антимайданівцю Кромському "Топазу"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Так, колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників Кромського на вирок Київського районного суду м. Харкова від 30 січня 2018 року та ухвалу Апеляційного суду Харківської області від 12 липня 2018 року.

Відповідно до цих судових рішень Кромський був визнаний винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями про "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", "масові заворушення" і "незаконне заволодіння транспортним засобом" та засуджений до позбавлення волі на 8 років з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

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Нагадуємо, Київський райсуд Харкова визнав Г.Кромського винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1. ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.294 (масові заворушення), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України та засудив його до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить йому на правах власності.

Суд також вказав, що частина попереднього ув'язнення (з 28 березня по 29 березня 2014 р, з 26 квітня по 12 вересня 2014 року, з 17 грудня 2014 р до 20 червня 2017р.) повинна бути зарахована в строк відбування покарання з розрахунку день за два. Після 20 червня 2017р. попереднє ув'язнення зараховується в строк відбування покарання з розрахунку один до одного. Таким чином, відповідно до вироку Г.Кромському треба провести у в'язниці ще близько двох років. Прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою зробити покарання суворішим. Захист також оскаржив вирок суду першої інстанції, вимагаючи скасувати його і направити справу на новий розгляд.

Харків'янин Г.Кромський був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий за позивним "Топаз" після появи в мережі інтернет відео, знятого в таборі "Антимайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його Г.Кромського: "Топаз, дай команду!".

Г.Кромського затримали 28 березня 2014 р. в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня.

29 березня 2014 року Ленінський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 7 квітня 2014 року Г.Кромський втік з-під домашнього арешту.

25 квітня співробітники Служби безпеки України затримали Г.Кромського під час зустрічі з журналістами російського телеканалу LifeNews.

26 квітня 2014 року Київська райсуд Харкова ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави до 28 травня. Пізніше терміни утримання під вартою неодноразово продовжувалися.

18 грудня 2014 року Київська райсуд Харкова за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід щодо Г.Кромського на утримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час дебатів 25 січня 2018 р. прокуратура вимагала визнати І.Кромского винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.1 ст.110 КК), участі в масових заворушеннях (ч.1 ст. 28 ч.1, 2 ст.294 КК) і незаконному заволодінні автомобілем Mazda-6 (ч.2 ст. 28 ч.2 ст.289 КК) і призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.