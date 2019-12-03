Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.12.19 23:02

"Це делікатне питання", - Зеркаль про непризначення посла України в США

Заступник міністра внутрішніх справ Олена Зеркаль, яка нещодавно подала у відставку, прокоментувала те, що досі не призначено посла України в США.

"Це делікатне питання", - Зеркаль про непризначення посла України в США

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Радіо НВ

"Думаю, що це делікатне питання, якому всі приділяють багато уваги. Знаю, що останню кандидатуру підтримали всі. Чому досі немає агремана? Ми лише можемо робити якісь припущення", - сказала Зеркаль.

За словами дипломатки, остання кандидатура на цю посаду, про яку їй відомо, - це Володимир Єльченко.

Вона зазначила, що знає, що існують чутки про те, що США до жовтня тричі відмовили Україні, коли вона подавала кандидатуру посла, однак жодного офіційного підтвердження цієї інформації у неї немає.

Читайте також: "Те, що було в статті - далеке від дійсності. Це приклад маніпуляції", - Зеркаль про публікацію її інтерв'ю в "New York Times"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100