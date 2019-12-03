У комітеті з розвідки в Конгресі США оприлюднено звіт щодо питання імпічменту Трампу

Про це повідомляє пресслужба Палати представників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.

Так, у звіті зібрана інформація про дії Трампа щодо України, які призвели до розслідування, ініційованого Демократичною партією.

"Схема президента Трампа підірвала зовнішню політику США щодо України та підірвала нашу національну безпеку на користь двох політично мотивованих розслідувань, які допомогли би його кампанії з переобрання", — йдеться у документі.

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У звіті детально викладена історія з імовірним тиском Трампа на українського президента Володимира Зеленського та наданням військової допомоги в обмін на початок розслідування проти Хантера Байдена.

"Президент Трамп та його вищі посадові особи можуть не бачити нічого поганого в тому, щоб використовувати повноваження офісу президента для тиску на іноземну країну, щоб допомогти в кампанії переобрання президента… Однак батьки-засновники прописали заходи для керівника, який ставить свої особисті інтереси вище інтересів країни: імпічмент", — наголошується в документі.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.