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03.12.19 23:22

Рада затвердила перелік ювілеїв і пам'ятних дат для відзначення на державному рівні у 2020 році

Верховна Рада ухвалила постанову "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році". Відповідне рішення підтримали 318 народних депутатів.

Рада затвердила перелік ювілеїв і пам'ятних дат для відзначення на державному рівні у 2020 році

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Документ визначає перелік річниць найважливіших подій в суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які у 2020 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні.

Зокрема, наступного року на державному рівні відзначатимуться:

Постановою парламент рекомендував уряду створити організаційний комітет із відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2020 році та розробити й затвердити відповідні плани заходів.

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Водночас профільним міністерствам (освіти та науки; культури, молоді та спорту; закордонних справ) рекомендовано проводити в навчальних закладах уроки, виховні години, засідання за круглим столом, конференції, інші тематичні заходи, приурочені до пам’ятних дат та ювілеїв; включити відповідні теми до переліку конкурсів МАН, а також до рефератів, курсових та дипломних робіт у навчальних закладах; забезпечити організацію у закладах культури тематичних виставок, експозицій, приурочених до пам’ятних дат та ювілеїв; опрацювати питання щодо завчасного включення найбільш визначних дат української історії до списку знаменних дат ЮНЕСКО.

Також рекомендується Держкомтелерадіо створювати тематичні теле- і радіопередачі та висвітлювати заходи із відзначення пам’ятних дат та ювілеїв. ПАТ "Укрпошта" запропоновано видати поштові конверти та поштові марки, а Національному банку України - виготовити ювілейні монети з нагоди пам’ятних дат та ювілеїв 2020 року.

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