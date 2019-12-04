Батько дружини Зеленського працює помічником депутата від СН Бондаренка, - "ЧЕСНО"

Про це в коментарі руху "ЧЕСНО" розповів народний депутат із фракції "Слуга народу", голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

Саме в цього нардепа працює помічником на громадських засадах Володимир Кияшко, батько дружини Президента України Володимира Зеленського. За даними розслідування "Наші гроші", Олег Бондаренко під виглядом збереження лісів протягнув через Раду вирубку Карпат.

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"Для мене Володимир Кияшко – це не батько першої леді. Для мене він у першу чергу фахівець із питань промислової екології та забруднення довкілля, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені в місті Кривий Ріг, фактично він є моїм представником", – розповів Бондаренко.

Водночас нардеп зазначає, що Володимир Кияшко – не професійний еколог, але він спеціалізується на темі промислових відходів.

За словами Бондаренка, з батьком Олени Зеленської він познайомився після парламентських виборів і входження до Верховної Ради. Володимир Кияшко тоді начебто підійшов до нардепа разом з іншими помічниками та запропонував свою допомогу як помічника-консультанта.

"Я поспілкувався з ним і погодився співпрацювати, узяти його кандидатуру. Він працює над важливою темою – позбавлення України промислових відходів, які утворюються внаслідок видобування руди в шахтах, а також шламових відвалів (шлам – частинки породи, які утворюються під час свердління гірських порід або подрібнення корисних копалин. – Ред.) на "Криворіжсталі", "Запоріжсталі" та інших промислових підприємствах. Їх там мільйони тонн, і з цим щось потрібно робити", – наголошує нардеп Бондаренко.

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Депутат каже, що є технологія переробки шламових відходів у дорожнє покриття, чим і займається Кияшко.

"Його напрацювання будуть подані у вигляді методики для подальшого використання, зокрема й для держпідприємства "Укравтодор"", - повідомив нардеп.

Зазначимо, що Володимир Тимофійович Кияшко є кандидатом технічних наук, доцентом кафедри "Будівельні конструкції та споруди" Київського інституту залізничного транспорту, викладає дисципліну "Будівельні конструкції та будівлі на транспорті".

За даними системи YouControl, Володимир Кияшко раніше був керівником ТОВ "Криворіжмонолітбуд" і ТОВ "Техноімпульс", які виробляють будівельні металеві конструкції та бетонні розчини.

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Нагадаємо, згідно із законом "Про статус народного депутата України", кожен парламентар може мати до 31 помічника-консультанта. Вони можуть допомагати нардепам на громадських засадах або працювати за трудовим договором, отримуючи заробітну плату з держбюджету. 2019 року загальний фонд виплат для оплачуваних помічників депутата становить близько 48 тисяч гривень на місяць.