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04.12.19 08:15

"Маячня блогера, який намагається щось довести, коли немає жодних доказів", - у Білому домі відреагували на звіт про імпічмент Трампа

Доповідь Демократичної партії в межах процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не містить жодних доказів винуватості глави держави.

"Маячня блогера, який намагається щось довести, коли немає жодних доказів", - у Білому домі відреагували на звіт про імпічмент Трампа

Про це заявила офіційна представниця Білого дому Стефані Грішем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"За підсумками однобокого фальшивого процесу глава комітету з розвідки Адам Шифф і демократи не змогли надати жодних доказів порушень з боку президента Трампа", - заявила Грішем.

"Звіт Шиффа звучить, як маячня блогера, який намагається щось довести, коли немає жодних доказів", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У комітеті з розвідки в Конгресі США оприлюднено звіт щодо питання імпічменту Трампу

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Також читайте: Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

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