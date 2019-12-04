Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
- двічі поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
- неподалік Красногорівки - з великокаліберних кулеметів;
- біля Лебединського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:
- поблизу Кримського - з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Луганського - з СПГ і великокаліберних кулеметів.
"Учора, 3 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточного періоду російські окупаційні війська двічі обстрілювали позиції українських сил.
Так, неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а в районі Широкиного - застосував великокаліберні кулемети.
"Втрат з нашого боку не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.