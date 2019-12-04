Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- двічі поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї;

- неподалік Красногорівки - з великокаліберних кулеметів;

- біля Лебединського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

- поблизу Кримського - з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- біля Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Луганського - з СПГ і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 3 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточного періоду російські окупаційні війська двічі обстрілювали позиції українських сил.

Так, неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а в районі Широкиного - застосував великокаліберні кулемети.

"Втрат з нашого боку не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.