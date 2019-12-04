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04.12.19 07:40

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

За минулу добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- двічі поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
- неподалік Красногорівки - з великокаліберних кулеметів;
- біля Лебединського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

- поблизу Кримського - з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Луганського - з СПГ і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 3 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточного періоду російські окупаційні війська двічі обстрілювали позиції українських сил.

Так, неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а в районі Широкиного - застосував великокаліберні кулемети.

"Втрат з нашого боку не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

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