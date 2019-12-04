Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - у "Слузі народу" опублікували правильний текст заяви

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім питанням порядку денного сьогоднішнього засідання ВР була заява щодо нашого подальшого просування в НАТО.

На прохання МЗС підтримати українську урядову делегацію на саміті країн-членів НАТО, що зараз проходить у Лондоні, та нагадати нашим євроатлантичним партнерам про рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо ПДЧ для України Верховна Рада сьогодні прийняла постанову.

Через технічні неузгодженості (апарат ВР не звик, що депутати працюють після 18:00), на сайті Ради зараз опубліковано старий текст заяви. А новий з`явиться лише завтра", - написав він.

В опублікованій на сайті версії заяви зазначається, що ВР закликає президента Володимира Зеленського забезпечити підготовку і подання в грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО і Генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПДЧ в НАТО зафіксує українські зобов'язання реформувати сектор оборони і гарантії від країн-членів прийняти Україну в Альянс, - Порошенко

У новому тексті (опублікованому Черняєвим) такої фрази вже немає.

Отже, версія, оприлюднена нардепом:

"Заява Верховної Ради України щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору

Також читайте: Верховна Рада ухвалила заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО

Верховна Рада України, реалізовуючи прагнення всіх громадян України жити в незалежній, заможній і безпечній своїй державі, усвідомлюючи відповідальність за національну безпеку та збереження державного суверенітету країни, керуючись стратегічним вибором Українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції, закріпленим у Конституції України, посилаючись на Декларацію саміту Північноатлантичного альянсу у Бухаресті від 3 квітня 2008 року, в якій глави держав та урядів країн-членів НАТО досягли згоди, що Україна стане членом НАТО і підтримали заявку України на приєднання до Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО та уповноважили міністрів закордонних справ прийняти рішення щодо ПДЧ для України, посилаючись на закон України № 35-VIII від 23 грудня 2014 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості", яким встановлено поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації, посилаючись на заяву Президента України Володимира Зеленського у Брюсселі від 4 червня 2019 року про те, що стратегічний курс України полягає у досягненні членства держави у ЄС та НАТО, відзначаючи заяву Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга від 15 жовтня 2019 року про прогрес України на шляху реформ у секторі безпеки і оборони за останні п’ять років, які наближають Україну до відповідних стандартів, та готовність Альянсу посилювати практичну допомогу Україні, відзначаючи стабільно високий рівень підтримки серед громадян України щодо перспектив набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору,

Верховна Рада України:

Висловлює вдячність Північноатлантичній раді НАТО за візит в Україну 30-31 жовтня 2019 року, а Генеральному секретарю Є.Столтенбергу – за виступ у Верховній Раді України на підтримку євроатлантичних прагнень України.

Нагадує, що сьогодні Україна фактично є східним кордоном Північноатлантичного альянсу, і своєю самовідданістю у відсічі російській агресії робить значний внесок у гарантування миру і безпеки у всьому трансатлантичному просторі.

Заявляє, що підтримка інтеграції України в НАТО і надання нашій державі Плану дій щодо членства – це найбільш ефективна та вивірена інвестиція у забезпечення миру і безпеки, черговий крок до зміцнення системи міжнародної безпеки.

Закликає парламенти країн-членів НАТО, на виконання п. 23 Декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року, звернутись до міністрів закордонних справ своїх країн з пропозицією прискорити надання Україні Плану дій щодо членства.

Закликає Парламентську асамблею НАТО в ході чергової весняної сесії 22-25 травня 2020 року в Києві розглянути на пленарній сесії питання звернення до глав держав та урядів НАТО щодо надання Україні ПДЧ".







