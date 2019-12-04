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04.12.19 08:39

Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль розповіла, що на початку вересня помічник президента Андрій Єрмак, який відповідає за міжнародний напрямок, рекомендував їй "припинити медіаактивність".

Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль

Про це Зеркаль заявила в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми [з Андрієм Єрмаком] говорили з приводу моїх останніх інтерв'ю, і він наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність. Це стосувалося загальних підходів. І я потім понад два місяці не коментувала, оскільки ми ще обговорювали, що необхідно якось коментувати в дусі і руслі тому, як вони (Офіс Президента. - Ред.) бачать розвиток подій. Я не отримувала жодних установок щодо того, як коментувати, і я уникала будь-яких коментарів. Якщо ви подивитеся на записи моїх статей, коментарів, то ви побачите, що з вересня до перемоги в Гаазі я не дала жодного інтерв'ю, не прокоментувала жодної події і не вийшла з жодним постом", - зазначила Зеркаль.

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Як зауважила ексзаступниця глави МЗС, вона прислухалася до рекомендації помічника президента, тому що їй було важливо закінчити усі справи і не створювати додаткової напруги, щоб не ризикувати результатами.

"У мене були коментарі стосовно зовнішньої політики, у мене були інтерв'ю, у яких я давала свою оцінку тому, як відбувається звільнення наших полонених. Це був широкий спектр питань. […] Логіка полягала в тому, що я не є частиною команди, яка ухвалює рішення, і що мої коментарі можуть зашкодити процесам, якими опікується Офіс Президента та президент", - додала Зеркаль.

Зеркаль була призначена на посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції у 2014 році. 28 листопада Олена Зеркаль написала заяву про звільнення зі своєї посади.

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