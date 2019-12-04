Припиняємо голодування, але й надалі контролюватимемо виконання владою плану дій щодо відновлення слідства у справах Майдану, - Закревська

Про це вона заявила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім, хто долучився і зробив цю перемогу можливою. Зупиняємо голодування, але не припиняємо контролювати виконання владою плану дій з відновлення слідства у справах Майдану і не втрачаємо суспільної уваги над цими справами. Як тільки зникає увага суспільства - зникає пріоритет для влади, і починається колапс", - заявила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Разом із Закревською заради розслідування справ Майдану голодують ще 15 українців. ФОТО

"Прийняття поправки і закону - це перемога, безперечно, але слідства все ще не має. Це лише перший маленький крок - виправлення помилки. Що далі? Завтра я підніму келих соку за нашу спільну перемогу і продовжуємо вимагати і контролювати:



Підписання ухваленого законопроєкту Президентом (від двох днів до двох тижнів - залежить від пріоритетності).

Одночасно з підписанням Закону чекаємо Указ Президента про затвердження нової структури ДБР, зі створеним новим управління у справах Майдану, призначення в.о. директора ДБР.



Затвердження штатного розкладу нового управління у справах Майдану. Його чисельність має бути саме 100 осіб, на які збільшили ухваленим законом штат ДБР. Збільшили саме для розслідування справ Майдану.

Переведення слідчих і прокурорів до 1.01.2020.



Оголошення конкурсу на інші вакантні посади в управлінні у справах Майдану в умовах якого зазначити перевагою для кандидатів - наявність досвіду в розслідуванні справ Майдану", - додала Закревська.









Нагадаємо, повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

Також читайте: У поліції відмовляються звільняти правоохоронців, звинувачених у побитті майданівців, поки не буде вироку суду, - Закревська

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

3 грудня Рада ухвалила поправки в закон про ДБР.