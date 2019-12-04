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04.12.19 09:34

Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко

Суддя Олена Журавська, яка судила і відправила під арешт активіста Євромайдану, заперечує, що судила активіста Євромайдану, бо в нього не було довідки про те, що він учасник акції протесту, і взагалі, за її словами, активіст був не проти провести місяць у СІЗО.

Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.

"Журналіст - Ви ув’язнили 19-річного учасника Майдану?

Суддя - Та він взагалі не майданівець. От у мене є довідка від Ради активістів Майдану, що він не учасник Революції Гідності. І взагалі, він не був проти провести місяць у СІЗО", - навів Маселко відповідь судді Олени Журавської на запитання.

Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко 01

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Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко 02

"Ну звісно, який дурень буде відмовлятись від можливості провести місяць в українській тюрмі. Віримо. Ей, хто там себе називає учасником Майдану, а у Вас є довідка від Ради активістів Майдану ? Та ви самозванці!!! У сьогоднішньому інтерв’ю, секретар Ради суддів України, суддя Журавська продовжує заперечувати, що судила майданівців. А ще вона доброчесна, бо Вища кваліфкомісія це підтвердила. Нагадаю, це саме та ВККС, яку ліквідували за повний провал судової реформи. А нове інтерв’ю свідчить, що таки готується пані Журавська увійти у конкурсну комісію для обрання нової ВККС. Дуже вже вона хоче, щоб нова ВККС стала клоном старої. Більше про суддю Журавську тут", - резюмував Маселко.

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