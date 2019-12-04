У Конгресі США схвалили резолюцію проти повернення Росії в G7

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, такі дані опубліковано на сайті Офісу секретаря Палати представників.

Документ підтримали 339 конгресменів, проти нього виступив 71, не голосували ще 20.

В оприлюдненій Конгресом резолюції засуджується порушення суверенітету України з боку РФ, окупація Криму та дестабілізація на сході України.

"Не схвалюємо включення Російської Федерації в майбутні саміти Групи семи, допоки вона не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і не буде дотримуватися стандартів демократичних суспільств", - йдеться в документі.

У резолюції зазначено, що окупація Криму та частини Донбасу є прямим порушенням засадничих принципів міжнародного права, а також Статуту Організації Об'єднаних Націй, Гельсінського заключного акта та Будапештського меморандуму 1994 року.

Підкреслено, що Палата представників знову заявляє про свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також засуджує агресивні дії Росії в Україні.

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Крім того, засуджено "напади Кремля на демократичні суспільства в усьому світі, в тому числі в Сполучених Штатах та інших країнах "Великої сімки".

"Закликаємо всіх лідерів "Великої сімки" виступити проти реадмісії Росії, допоки вона не припинить окупацію всієї суверенної території України, включно з Кримом, і не припинить нападів на демократії в усьому світі; а також не схвалюємо включення Росії в майбутні саміти Великої Сімки, допоки вона не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств", - йдеться у фінальній частині резолюції.

Нагадаємо, Група семи (G7) - об'єднання економічно розвинених країн, до якого входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія. У форматі "Сімки" організація існувала в 1976-1997 роках. Після приєднання Росії об'єднання отримало назву "Група восьми" (G8).

РФ була виключена зі складу G8 2014 року після анексії українського Криму. У червні 2018 року голова Білого дому висловлювався за повернення РФ у цей міжнародний клуб, але пропозиція не знайшла підтримки інших його членів.

У серпні 2019-го, за кілька днів до саміту "Великої сімки", Трамп знову висловив упевненість у необхідності розширити формат G7 до G8, відновивши в ньому членство Росії.