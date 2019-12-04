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04.12.19 09:59

14 тис. осіб загинули через Росію, яка вирішила військовим шляхом нав'язати свою політичну систему українцям, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що від початку війни на Донбасі загинуло 14 тис. осіб.

14 тис. осіб загинули через Росію, яка вирішила військовим шляхом нав'язати свою політичну систему українцям, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це він заявив під час зустрічі глав держав і урядів держав-членів Північноатлантичного Альянсу.

У ході візиту Пристайко зустрівся з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО та виступив на конференції NATO Engages: Innovating the Alliаnce.

Під час дискусії глава МЗС заявив: "Навіть не будучи членом Альянсу, Україна захищає східний фланг НАТО. Ми не за чутками знаємо, що таке справжні загрози на передовій – в Україні загинуло 14 тисяч осіб через рішення Росії воєнним шляхом нав'язати свою політичну систему нашим людям".

Відбулися також зустрічі Вадима Пристайка з Головою групи дружби з Україною у британському Парламенті Джоном Віттінгдейлом та керівництвом Королівського інституту міжнародних справ "Четем Хауз".

Публічний сегмент візиту містив інтерв’ю Міністра Пристайка провідним українським та британським ЗМІ.

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