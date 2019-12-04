НАТО показало свою дієздатність, але загроза чергового вторгнення Росії ще існує, - Дуда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, відповідну заяву він зробив у ході дискусії "Залучення НАТО: оборона та стримування в нову епоху", передає TVP Parlament.

"НАТО показало свою дієздатність, швидко реагуючи на дії Росії. Ми все ще маємо загрозу чергового вторгнення", - зазначив він.

За його словами, найбільшим досягненням Північноатлантичного альянсу за останні роки було розгортання військ на східному фланзі. Дуда наголосив, що для Польщі і балтійських країн це є важливим після нападу РФ на Грузію та Україну.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс вбачає в діях Росії стратегічний виклик.

Він зазначив, що НАТО бачить Росію, яка веде агресивні дії проти своїх сусідів, включно з Грузією, Україною і Молдову.