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04.12.19 10:10

КПВВ "Гнутове" 5 грудня не працюватиме, - штаб ОС

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове" у четвер, 5 грудня не буде працювати через проведення ремонтних робіт електричної мережі.

КПВВ "Гнутове" 5 грудня не працюватиме, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі завтра, 5 грудня 2019 року, контрольно-пропускні операції на КПВВ "Гнутове" здійснюватися не будуть. Робота пункту пропуску буде відновлена о 8:00 6 грудня 2019 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що модернізація електромережі проводиться з метою поліпшення умов перетину лінії розмежування.

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"Звертаємося до всіх з проханням спланувати свій маршрут з урахуванням цієї інформації", - додали в пресцентрі ОС.

КПВВ Гнутове 5 грудня не працюватиме, - штаб ОС 01

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