КПВВ "Гнутове" 5 грудня не працюватиме, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.
"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі завтра, 5 грудня 2019 року, контрольно-пропускні операції на КПВВ "Гнутове" здійснюватися не будуть. Робота пункту пропуску буде відновлена о 8:00 6 грудня 2019 року", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що модернізація електромережі проводиться з метою поліпшення умов перетину лінії розмежування.
"Звертаємося до всіх з проханням спланувати свій маршрут з урахуванням цієї інформації", - додали в пресцентрі ОС.