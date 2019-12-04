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04.12.19 10:11

ГПУ розробляє стратегію документування військових злочинів і злочинів проти людяності, - заступник генпрокурора Мамедов

Генпрокуратура України працює над розробкою стратегії документування військових злочинів і злочинів проти людяності, яка має стати "покроковою інструкцією" для органів правопорядку у виконанні покладених на них функцій процесуального керівництва і досудового розслідування в умовах збройного конфлікту і відсутності частини території, повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

ГПУ розробляє стратегію документування військових злочинів і злочинів проти людяності, - заступник генпрокурора Мамедов

"Буде розроблено стратегічний документ про розслідування найтяжчих міжнародних злочинів, щоб мати єдиний алгоритм дій для всіх органів досудового розслідування та прокурорів. Стратегія полегшить кваліфікацію правопорушень, допоможе отримати більш якісну аналітику, опише методи збору доказів і документування воєнних злочинів. Коли на власні очі бачиш наслідки збройного конфлікту, коли спілкуєшся з людьми не в Києві, а безпосередньо на місці подій, це дає більше розуміння з чим і ким ми маємо справу", - цитує Мамедова пресслужба Генпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, заступник генпрокурора в межах поїздки до Луганської області провів робочу зустріч із головою Станично-Луганської райдержадміністрації Юрієм Золкіним. Зокрема, співрозмовники обговорили питання напрацювання законодавства щодо перехідного правосуддя, тобто у постконфліктний період; формування реєстру постраждалих осіб та об’єктів нерухомості в ході бойових дій; проблематику з нав‘язуванням отримання працівниками бюджетної сфери на окупованих територіях паспортів РФ.

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