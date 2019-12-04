ГПУ розробляє стратегію документування військових злочинів і злочинів проти людяності, - заступник генпрокурора Мамедов

"Буде розроблено стратегічний документ про розслідування найтяжчих міжнародних злочинів, щоб мати єдиний алгоритм дій для всіх органів досудового розслідування та прокурорів. Стратегія полегшить кваліфікацію правопорушень, допоможе отримати більш якісну аналітику, опише методи збору доказів і документування воєнних злочинів. Коли на власні очі бачиш наслідки збройного конфлікту, коли спілкуєшся з людьми не в Києві, а безпосередньо на місці подій, це дає більше розуміння з чим і ким ми маємо справу", - цитує Мамедова пресслужба Генпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, заступник генпрокурора в межах поїздки до Луганської області провів робочу зустріч із головою Станично-Луганської райдержадміністрації Юрієм Золкіним. Зокрема, співрозмовники обговорили питання напрацювання законодавства щодо перехідного правосуддя, тобто у постконфліктний період; формування реєстру постраждалих осіб та об’єктів нерухомості в ході бойових дій; проблематику з нав‘язуванням отримання працівниками бюджетної сфери на окупованих територіях паспортів РФ.

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