Порошенко закликав лідерів ЄС продовжити санкції проти РФ через агресію проти України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Порошенко наголосив, що у контексті Нормандської зустрічі у Парижі 9 грудня важливо зберегти єдність та солідарність Євросоюзу з Україною в її прагненні відновити суверенітет і територіальну цілісність.

У зв’язку з цим Петро Порошенко закликав лідерів Євросоюзу схвалити на наступному засіданні Європейської Ради політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії за її триваючу агресію проти нашої держави.

П’ятий президент висловив сподівання на подальшу особисту підтримку з боку Президента Європейської Ради курсу на інтеграцію України до Європейського Союзу.

Також читайте: Комітет Сенату США планує провести голосування щодо санкцій проти Росії 11 грудня, - Bloomberg

Петро Порошенко привітав Шарля Мішеля із вступом на посаду та побажав успіхів у просуванні європейського порядку денного.