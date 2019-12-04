"Відмовився мити туалети": солдат-строковик армії РФ Кялов помер на другий день служби. Офіційна версія - зупинка серця під час тренування

Як вдалося дізнатися "Газете.Ru", в першу ж добу служби його змусили мити туалети, від чого він категорично відмовився. Серед ночі він надіслав батькові голосове повідомлення, в якому розповів, що в частині стався конфлікт, його виводили на розмову. Наступного ранку сім'ї строковика зателефонував командир - він повідомив, що молодий чоловік мертвий, передає Цензор.НЕТ.

У бєлгородській військовій частині на другий день служби помер 19-річний строковик Володимир Кялов. Про це розповів близький товариш загиблого Павло Воронцов.

За словами молодика, зараз він має у своєму розпорядженні лише версію, яку батькам Кялова повідомили у військовій частині. Однак вона викликає в нього низку запитань.

"Як повідомили військові, Вова разом з іншими товаришами по службі сидів у кімнаті відпочинку і писав конспекти. У нього закінчилася ручка і він попросив її в сержанта. Разом вони пішли в кубрик, там відсипалися два старослужбовці. У дверному отворі був турнік - поки сержант діставав ручку, Вова нібито вирішив кілька разів підтягнутися, але впав і помер, - розповів Воронцов. - Але, знаючи Вову, можу сказати, що він би ніколи не став підтягуватися зранку. Та й проблем із серцем у нього ніколи не було - я його знаю вже вісім років, з дитинства".

За словами хлопця, Володимир провів на службі лише один день, проте вже встиг вступити в конфлікт з керівництвом.

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"Уночі він писав батькам, що його ставлять прибирати туалет у кубрику, а він категорично відмовляється. Крім того, він там ще з кимось зачепився, виникла словесна перепалка. Він хлопець язикатий, осторонь ніколи не стояв. Я уявляю, що йому могли справді сказати йти мити підлогу, а він міг спокійно відповісти: "Чуєш, друже, я не буду цього робити", і стояти на своєму. В армії таке нікому не сподобається", - підкреслив Воронцов.

Він також розповів, що особисто слухав голосові повідомлення, які Кялов записував у ніч перед смертю своїм друзям. У них він у жартівливій формі говорив, що його поставили прибирати туалети, і розмірковував, що йому робити.

"Я впевнений, що саме через це сержант його покликав на розмову в дальній кубрик. І старослужбовці там також опинилися не випадково. В армії ж такі методи - там людей відразу починають фізично калічити", - зазначив товариш загиблого.

Як повідомив Воронцов, у вівторок також було проведено розтин тіла Кялова, проте його результати поки невідомі. Молодий чоловік вважає, що процедура могла бути проведена нечесно: "Могли там уже домовитися за хабарі, так що правдивих причин ми можемо вже і не дізнатися ніколи. Але це все поки на рівні здогадок, офіційно нічого сказати не можу".

Інший товариш загиблого строковика, Любомир Харін, - саме йому Володимир розповідав про прибирання перед смертю - відмовився коментувати трагедію, пославшись на матір Кялова. "Я поки не хочу розповідати подробиці, мене про це особисто попросила мама Вови. Вона спочатку дала коментар газеті, але зараз не хоче, щоб це висвітлювалося", - заявив хлопець.

Як зазначив Харін, Кялов завжди був дуже позитивною людиною і вважав за краще уникати конфліктів: "Ми щодня гуляли, весь час проводили разом. Завжди посміхалися, життю раділи. Він спортивним був, боксом займався. Ось так от провели його і виникла така ситуація. Він же пацан, звичайно, не хотів він мити ніякі туалети, але за нього вирішили інакше".

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Раніше мати загиблого, Світлана Кялова, давала коментар виданню "Бугульминская газета". За її словами, вона разом із чоловіком провела сина з вокзалу в Невинномиську 27 листопада. Однак вже наступного дня у нього виник конфлікт.

Розібратися в ситуації батьки не встигли - 29 листопада їм зателефонував командир і повідомив страшні новини.

"Чоловік у процесі розмови зблід, кинув слухавку і на запитання: "Він живий?" Відповів: "Ні" і заплакав. Я сама почала передзвонювати командиру частини, намагаючись переконатися, що це помилка. Командир частини сказав, що це не помилка і не жарт. Що Вова помер", - розповіла мати Кялова.

За словами командира, "зупинка серця настала з незрозумілої причини". Він уточнив, що хлопцеві стало зле під час ранкових занять на турніку - Володимир підтягувався, після чого впав і забився в конвульсіях. Прибула на місце бригада швидкої допомоги не змогла його врятувати.

"Командир нам все невиразно розповідає, багато нестиковок. Син хиляк і на турніку ніколи не був. Щоб він у перший день служби пішов займатися на турніку - це маячня. Його могли змусити до знемоги підтягуватися - в це я повірю. Міг бути удар в груди. А так, одне з іншим не в'яжеться", - повідомив батько солдата В'ячеслав Кялов місцевому порталу Go31.

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Він також розповів, що перед вступом на службу син проходив медкомісію і був визнаний придатним - жодних серцевих захворювань у нього не було.

"Син радів, що йде служити, переживав правда, що Бєлгород далеко від дому. Подобалася форма ПКС. Настрій був хороший", - розповідає Кялов.

За словами чоловіка, ніхто, крім командира частини, з ними більше не зідзвонювався. Сім'я Кялових вирішила звернутися в прокуратуру в Ставрополі. "Сьогодні він прибув, а завтра він помер. Як так буває?" - задається питанням родич загиблого строковика.