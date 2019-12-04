Середній розмір пенсії від початку року зріс на 374 грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив Пенсійний фонд України.
За даними ПФУ, протягом 10 місяців 2019 року на пенсійні виплати спрямовано 363,8 млрд грн, що на 67,0 млрд грн, або на 22,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Загальна чисельність пенсіонерів станом на 1 листопада 2019 - 11,3 млн осіб. З початку року призначено 329 нових пенсій.
Середній розмір пенсії з початку року зріс на 374 грн, або ж на 14,1%.
Мінімальна пенсія з початку року зросла на 67 грн, або ж на 4,5%.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мінімальна і максимальна пенсія зросте: мінімальна - на 74 грн, максимальна - на 740.