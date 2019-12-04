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04.12.19 10:57

Прикордонники отримали нові квадрокоптери з камерами і тепловізорами. ФОТО

Технікою забезпечили Головний центр підготовки особового складу ДПСУ.

Прикордонники отримали нові квадрокоптери з камерами і тепловізорами. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Навчально-матеріальну базу з підготовки застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби поповнено новітніми зразками безпілотної авіаційної техніки. "Серед найновіших зразків - квадрокоптер Matrice 200 V2 та квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual (Smart Controller)", - йдеться в повідомленні.

Квадрокоптери обладнано камерами денного спостереження і тепловізорами. Вони дозволяють вести повітряний моніторинг як вдень, так і вночі.

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"Нова техніка дасть змогу ефективно організовувати та проводити освітній процес підготовки персоналу органів охорони державного кордону", - додали в ДПСУ.

Прикордонники отримали нові квадрокоптери з камерами і тепловізорами 01
Прикордонники отримали нові квадрокоптери з камерами і тепловізорами 02
Прикордонники отримали нові квадрокоптери з камерами і тепловізорами 03

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