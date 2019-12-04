У справах про вбивство Гандзюк і Шеремета суттєве просування, - Касько

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "theБабель" розповів заступник генпрокурора Віталій Касько.

За його словами, в ГПУ не можуть анонсувати кожен крок слідства у цих справах, проте будуть інформувати про результати, коли зможуть.

На запитання про результати аудиту справ про вбивство Шеремета і Гандзюк Касько відповів: "Я не буду говорити, коли буде результат, тому що ми домовилися, що не розголошуємо такі речі, але в обох справах просування суттєве. Ми не можемо анонсувати кожен крок слідства, але будемо інформувати про результати, коли зможемо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінал переатестації прокурорів ГПУ стартував: 769 осіб пройдуть перевірку на компетентність, етику та доброчесність

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

Журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне убивство. Зі свого боку тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.