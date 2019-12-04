Росія відкриває ще 4 пункти видачі своїх паспортів жителям окупованого Донбасу

Відповідну інформацію оприлюднено на порталі правової інформації РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою підвищення ефективності проведення заходів з прийому в громадянство РФ у спрощеному порядку окремих категорій іноземних громадян виділити МВС Росії з резервного фонду уряду РФ у 2019 році бюджетні асигнування в розмірі 144 229,9 тис. рублів, маючи на увазі забезпечення функціонування чотирьох додаткових пунктів видачі документів, що засвідчують особу громадянина РФ, і комплектування особовим складом підрозділу з питань міграції Головного управління МВС Росії у Ростовській області", - йдеться в документі.

МВС РФ зобов'язане проконтролювати використання бюджетних коштів і відзвітувати до 1 лютого 2020 року.

Розпорядження підписано прем'єр-міністром держави-агресора Дмитром Медведєвим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 170 тисяч жителів ОРДЛО отримали російські паспорти, - губернатор Ростовської області РФ

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

29 квітня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.