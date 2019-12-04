Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.12.19 11:13

Лідери НАТО вперше в історії обговорять посилення військових можливостей Китаю, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що лідери Альянсу вперше в історії розглянуть посилення військових можливостей Китаю.

Лідери НАТО вперше в історії обговорять посилення військових можливостей Китаю, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Столтенберг повідомив у Лондоні перед початком зустрічі лідерів держав і урядів країн НАТО.

"Я очікую, що лідери розглянуть широке коло питань, коли зустрінуться сьогодні: боротьбу з тероризмом, контроль над озброєннями, наші відносини з Росією. І вперше в історії НАТО ми також зустрінемося з лідерами НАТО і розглянемо зростання Китаю", - сказав Столтенберг.

Він заявив, що вплив зростання Китаю створює як можливості, так і виклики, і пов'язано з його інвестуванням в оборонний потенціал.

Також читайте: НАТО подає РФ "сильний сигнал", дислокуючи в Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців, - Столтенберг

За словами Столтенберга, Китай є другою країною світу за видатками в оборону після США, а також недавно продемонстрував нові сучасні можливості, зокрема ядерну зброю.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100