Круглий стіл "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Фахівці неурядового сектору в галузі безпеки обговорюють критичні для України ризики та можливі сценарії після саміту в "нормандському форматі", слабкі місця української влади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.



Також експерти дають свої оцінки підготовці української армії щодо відповіді на військову загрозу. Серед іншого, експерти обговорюють підхід до розвитку сил оборони держави, нарощування оборонного потенціалу і подолання наявних проблем у сфері розвитку "цифрової армії" за стандартами НАТО.

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