"Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією", - президент Казахстану Токаєв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Жанні Нємцовій для Deutsche Welle.

Відповідаючи на запитання про те, чи був уряд Казахстану наляканий подіями в Україні, зокрема війною та анексією Криму, Токаєв сказав, що не називає те, що сталося з Кримом, анексією.

"По-перше, ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Те, що сталося, те сталося. Анексія - це занадто важке слово стосовно Криму. По-друге, жодного страху, як ви кажете, не було, оскільки в нас, як я вже сказав, абсолютно довірчі, добросусідські відносини з Російською Федерацією. Від самого початку ми вірили в мудрість, порядність російського керівництва", - сказав він.

Також Токаєв нагадав, що "мінські переговори були розпочаті, по суті, з ініціативи Нурсултана Назарбаєва": "Щоправда, він тоді запропонував Астану, але через логістику і віддаленість від Європи було ухвалено рішення проводити ці переговори в Мінську. На сьогодні мінські угоди, по суті, є єдиним правовим документом, який може привести в підсумку до врегулювання так званого українського конфлікту".

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Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що має намір запропонувати на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі новий формат переговорів щодо Криму.

"Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США", - сказав український лідер.

Зі свого боку прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер не обговорюватиме з главою Української держави питання про належність Криму.