Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.12.19 11:39

Кабмін скасував безвідсоткові кредити на житло для держслужбовців

Кабінет Міністрів України скасував постанову, якою було затверджено порядок надання державним службовцям безвідсоткових кредитів на житло.

Кабмін скасував безвідсоткові кредити на житло для держслужбовців

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну постанову опубліковано на Урядовому порталі.

"Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. № 182 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків"", - йдеться в тексті постанови

Безвідсотковий кредит надавався держслужбовцю уповноваженим банком лише раз протягом періоду перебування на державній службі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100