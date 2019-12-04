Кабмін скасував безвідсоткові кредити на житло для держслужбовців

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну постанову опубліковано на Урядовому порталі.

"Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. № 182 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків"", - йдеться в тексті постанови

Безвідсотковий кредит надавався держслужбовцю уповноваженим банком лише раз протягом періоду перебування на державній службі.

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