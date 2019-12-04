У Києві розпочалася зустріч Зеленського і прем'єра Швеції Левена. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави зустрів Прем’єр-міністра на ґанку Маріїнського палацу, після чого провів гостя до зали, де відбудеться представлення членів делегації Швеції та України.
Після зустрічі Президента України та Прем’єр-міністра Швеції у форматі віч-на-віч передбачені українсько-шведські переговори під головуванням Володимира Зеленського та Стефана Левена.
Після завершення перемовин заплановано спілкування Президента України та Прем’єр-міністра Швеції з представниками українських та іноземних засобів масової інформації.