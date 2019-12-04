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04.12.19 11:52

У Києві розпочалася зустріч Зеленського і прем'єра Швеції Левена. ФОТО

Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави зустрів Прем’єр-міністра на ґанку Маріїнського палацу, після чого провів гостя до зали, де відбудеться представлення членів делегації Швеції та України.

Після зустрічі Президента України та Прем’єр-міністра Швеції у форматі віч-на-віч передбачені українсько-шведські переговори під головуванням Володимира Зеленського та Стефана Левена.

Після завершення перемовин заплановано спілкування Президента України та Прем’єр-міністра Швеції з представниками українських та іноземних засобів масової інформації.

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У Києві розпочалася зустріч Зеленського і премєра Швеції Левена 01

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