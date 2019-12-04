Після звільнення Кулика всі його справи проходять інвентаризацію: в 99% випадків ними буде займатися НАБУ, - Касько

Про це в інтерв'ю theБабелю заявив перший заступник Генпрокурора Віталій Касько, передає Цензор.НЕТ.

"По суті, це три-чотири факти, роздробленості на кілька кримінальних проваджень. Наприклад, справу так званих вишок "Чорноморнафтогазу" розділили на 10 проваджен. Усі справи, якими займався Кулик, зараз проходять інвентаризацію. У 99 відсотках випадків ними буде займатися НАБУ. Це хороший орган для того, щоб поставити крапку і роз'яснити, що насправді було в цих справах", - заявив Касько, відповідаючи на запитання щодо справ, які вів Кулик.

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