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04.12.19 11:57

Після звільнення Кулика всі його справи проходять інвентаризацію: в 99% випадків ними буде займатися НАБУ, - Касько

Усі кримінальні провадження, які вів недавно звільнений із Генпрокуратури прокурор Костянтин Кулик, проходять інвентаризацію.

Після звільнення Кулика всі його справи проходять інвентаризацію: в 99% випадків ними буде займатися НАБУ, - Касько

Про це в інтерв'ю theБабелю заявив перший заступник Генпрокурора Віталій Касько, передає Цензор.НЕТ.

"По суті, це три-чотири факти, роздробленості на кілька кримінальних проваджень. Наприклад, справу так званих вишок "Чорноморнафтогазу" розділили на 10 проваджен. Усі справи, якими займався Кулик, зараз проходять інвентаризацію. У 99 відсотках випадків ними буде займатися НАБУ. Це хороший орган для того, щоб поставити крапку і роз'яснити, що насправді було в цих справах", - заявив Касько, відповідаючи на запитання щодо справ, які вів Кулик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справах про вбивство Гандзюк і Шеремета суттєве просування, - Касько

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