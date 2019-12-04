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04.12.19 12:18

Кабмін вирішив створити Держагентства у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму, - нардеп Гончаренко

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення кількох агентств у сфері мистецтва, культури і спорту.

Кабмін вирішив створити Держагентства у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму, - нардеп Гончаренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Кабмін ухвалив рішення про створення таких структур:
- Держагентства України з питань мистецтва, яке розташовуватиметься за адресою Грінченка, 1;
- Держагентства з питань художньої освіти, яке розташовуватиметься за адресою Івана Франка, 19;
- Держагентства розвитку молоді і громадянського суспільства, яке розташовуватиметься за адресою Еспланадна, 42;
- Держагентства спорту, яке розташовуватиметься за адресою Еспланадна, 42;
- Держагентства з розвитку туризму, яке розташовуватиметься за адресою Франка, 19;
- Держінспекції з культурної спадщини, яка розташовуватиметься за адресою Ярославів Вал, 36;
- Державної служби охорони культурної спадщини, яка розташовуватиметься за адресою Ярославів Вал, 36.

Зазначається, що всі ці органи координуватимуться Кабміном через Міністерство культури, молоді і спорту, яке очолює Володимир Бородянський.

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Кабмін вирішив створити Держагентства у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму, - нардеп Гончаренко 01

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