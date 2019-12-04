Суд у справі про вбивство журналіста Сергієнка перенесли на 13 грудня - день, коли закінчується термін тримання обвинувачених під вартою. ФОТО

Про це повідомляє газета "Надросся", передає Цензор.НЕТ.

Чергове засідання було призначено на 2 грудня. Але на нього із СІЗО не доставили обвинуваченого Мельника, у зв'язку з чим слухання перенесли на 3 грудня. Цього ж дня в суд не приїхав обвинувачений Максим Русін. За версією слідства, він не причетний до вбивства Сергієнка, і обвинувачується в замаху на підпал майна фермера з Черкащини, під час спроби якого було затримано частину обвинувачених. Русін подав до суду заяву про те, що не зміг приїхати на засідання "у зв'язку з робочою поїздкою". Раніше йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. У зв'язку з його неявкою до суду прокурорка Вікторія Дідич подала клопотання про зміну запобіжного заходу на більш жорсткий. Адвокат Русіна Катерина Петрощук заперечила проти того, щоб це питання вирішувалося за відсутності її клієнта. Судді погодилися і вирішили розглянути клопотання на наступному засіданні, яке вони призначили на 13 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка Мельника не доставили на засідання суду: суд досі не отримав інформацію про його місцезнаходження і взяття під варту

Цього дня у частини обвинувачених закінчується термін запобіжного заходу. Зараз у СІЗО перебувають обвинувачений в організації вбивства Мельник і Воронков, якого слідство вважає виконавцем. Горбенко і Недибалюк, які обвинувачуються у викраденні Сергієнка, перебувають під домашнім арештом. Якщо їм не продовжать запобіжний захід 13 грудня, то всі четверо опиняться на волі.

На засіданні, яке відбувалося 15 жовтня, прокурори і вдова Сергієнка подали клопотання про відвід суддівської колегії у зв'язку із затягуванням справи. У разі, якщо судді задовольнять свій відвід, то нову колегію вже не встигнуть сформувати до закінчення терміну арештів обвинувачуваних.

У розмові з "Ґратами" прокурорка Вікторія Дідич не змогла відповісти на запитання, з чого почнеться наступне засідання: з розгляду клопотань про відвід чи про продовження запобіжного заходу. За словами Дідич, судді вирішуватимуть це на власний розсуд.







Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.

За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.

1 червня Придніпровський районний суд Черкас визнав законним повторне затримання, після чого він був узятий під варту без права внесення застави.

1 лютого 2018 року націоналістичні партії та організації спільно з громадськими діячами та активістами пікетували Генпрокуратуру з вимогою завершити розслідування вбивства Сергієнка та невідкладно внести подання на позбавлення недоторканності Бобова, якого журналісти-розслідувачі підозрюють у замовленні вбивства.

У березні з'явилася інформація про те, що в США затриманий ще один підозрюваний, ймовірний керівник групи викрадачів - Андрій Іносов.

На сьогодні за підозрою у викраденні та вбивстві Сергієнка заарештовано Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка та Вадима Мельника.

26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.