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04.12.19 12:29

Чоловік на "Жигулях" намагався ввезти з непідконтрольної території 634 тисячі гривень. ФОТО

З непідконтрольної території можна ввозити без підтверджувальних документів не більше 50 тисяч гривень. Коли співробітники ДФС виявили в машині 634 тисячі, чоловік запропонував їм 2000, щоб вони його пропустили.

Чоловік на "Жигулях" намагався ввезти з непідконтрольної території 634 тисячі гривень. ФОТО

Порушник намагався провезти велику суму через КПВВ "Мар'їнка", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Після виявлення правопорушення громадянин відразу запропонував співробітникам ДФС і прикордонникам неправомірну вигоду в розмірі 2000 гривень з метою безперешкодного перетину лінії розмежування", - сказано в повідомленні.

Співробітники ДФС не погодилися на цю пропозицію і склали протокол про адміністративне порушення.

Матеріали про спробу чоловіка дати хабар разом з виявленими коштами спрямовані в Нацполіцію.

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Пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил нагадує, що 28 листопада 2019 року набули чинності нові правила перевезення готівки через лінію розмежування з тимчасово непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей.

Так, з непідконтрольної території без документів про походження коштів можна ввезти не більше 50 тисяч гривень. На непідконтрольну територію - не більше 20 тисяч гривень.

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