Унаслідок пожежі в Одеському коледжі госпіталізовано 9 осіб, площа займання збільшилася до 2 тис. кв. м, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Станом на 11:40, площа пожежі орієнтовно становить 2000 кв.м, існує загроза поширення вогню.

Евакуйовано понад 40 осіб. Роботи з евакуації тривають. До лікувальних установ госпіталізовано 9 осіб.

Зараз до гасіння залучено 65 рятувальників особового складу ДСНС і 16 одиниць техніки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа.