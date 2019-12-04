Унаслідок пожежі в одеському коледжі постраждали 12 осіб, серед них четверо пожежників, - ДСНС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС
Станом на 12:10, площа пожежі орієнтовно становить 2000 м.кв.
Роботи з евакуації людей завершені. В результаті пожежі постраждали 12 осіб, з них четверо пожежників.
Триває ліквідація пожежі.
Зараз до гасіння залучено 65 рятувальників особового складу та 16 од. техніки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа.