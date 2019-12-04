Сьогодні у військовослужбовців немає стимулу служити в армії, - експерший заступник голови Генштабу Колесник

Про це на круглому столі "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". Чи готується українська армія відповісти на військову загрозу?" сказав генерал-полковник, перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2016-2019 рр.) Ігор Колесник, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Більшість військових частин після повернення із зони Операції Об'єднаних сил змінюються на дві третини. Тобто кошти, витрачені на їхню підготовку, неефективні - через невпевненість у майбутньому. Зараз потрібно припинити будь-які розмови про перегляд соціального і пенсійного забезпечення військовослужбовців, які позбавляють бажання служити", - заявив він.
За його словами, соціальний пакет, навпаки, має стимулювати служити далі.
"Тим більше, ринок праці такий, що на цивільному терені зарплати все одно вищі. Охоронець у супермаркеті отримує 20 тисяч, моряк на цивільному флоті - 3 тисячі доларів. Ми на такі зарплати вийти не можемо", - Колесник.
Також Колесник наголосив на необхідності створення пунктів постійної дислокації: "Досі воїни живуть у наметах".
Зі свого боку політолог Юрій Романенко, який модерує круглий стіл, зазначив, що проблема забезпечення армії може стати актуальною з новою силою після переговорів у нормандському форматі, на якому, можливо, обговорять відведення озброєння, що може призвести до зміни дислокації українських сил.
На його думку, кошти з фонду відновлення Донбасу необхідно направити не лише на допомогу переселенцям, а й на оснащення нових місць дислокації.