РФ може використати сусідів України як "торгові прокладки" для імпорту добрив, - ДТ

Під підозрою опинився майже десяток країн-імпортерів, через які російські корпорації могли переорієнтувати свої торгові потоки в Україну з метою обходу санкцій Кабінету міністрів України, що діють стосовно добрив з РФ з липня 2019 року. Про це повідомляє "Дзеркало тижня" в матеріалі "Торговельні прокладки", пише УНІАН. Видання повідомляє, що ініціаторами розслідувань щодо імпортних мінеральних добрив виступили практично всі вітчизняні виробники. "У цьому випадку, очевидно, перетин галузевого інтересу з інтересами держави ― не лише створити сприятливі умови для держпідприємств, не тільки захистити український ринок від торгової експансії РФ, але ще й продемонструвати, що Україна здатна контролювати виконання введених санкцій", - пише ДТ.

Згідно з даними видання, над вітчизняними підприємствами знову нависає загроза вимушеної зупинки, оскільки завдання ембарго ― зупинити потік імпорту добрив з країни-агресора з подальшим імпортозаміщенням ― не спрацювало. "Сталося це не через нездатність українських заводів задовольнити попит, а через фактичну переорієнтацію російського імпорту", - стверджують журналісти. ДТ зазначає, що цілий ряд країн може бути задіяний у постачанні заборонених російських добрив в Україну. Кабмін, поставивши заслінку для вироблених в РФ міндобрив, не зміг врахувати, що поняття "російські мінеральні добрива" може виявитися значно ширше.

"Так, грузинський "Руставі Азот" у 2017 р. перейшов під контроль російської АФК "Система". В результаті Грузія, яка раніше не экспортувала МД в Україну, у 2018 р. посіла 5 місце по постачаннях ― 21,5 млн дол. Тобто експорт з Литви виріс в 22,5 рази! Є підозри, що це пов'язано зі зростанням постачання в Литву російських добрив, які дивним чином співпадають за об'ємом з експортом литовських добрив в Україну. Якщо в I кварталі 2019 р. з Росії до Литви в'їхало 96,5 тис. т добрив, то з Литви в Україну ― 95,4. Різко зросли поставки з РФ аміаку в Туреччину. Там з нього виготовляють селітру, заборонену до використання в Туреччині, але тут же везуть її... в Україну", - наводять приклади журналісти. Видання зазначає, що вкрай важливо, щоб МКМТ не просто уважно поставилася до аргументів українських хіміків і провела всебічні спецрозслідування, але ще й розробила індивідуальні алгоритми дії в кожному конкретному випадку. "Адже в одному випадку ми стикаємося зі скупкою РФ іноземних підприємств, в іншому ― з ситуацією, коли РФ завозить на місцеві заводи свою сировину. У третьому ― через власні або дружні трейдингові компанії в інших країнах російські корпорації, як мінімум, здатні реалізовувати будь-які маніпуляції зі своєю продукцією, аж до підміни сертифіката походження", - повідомляється в статті.

"Якщо підозри підтвердяться розслідуванням МКМТ, Україна зобов'язана буде виставити рахунок країнам – торговим прокладкам", - резюмує автор статті, уточнюючи, що в даному випадку це не буде суперечити правилам СОТ, тому що інші країни СОТ давно вирішили для себе подібні проблеми, обмежуючи експорт на чутливі групи товарів.