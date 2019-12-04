Уряд уперше за 15 років підвищив тарифи на доставку пенсій "Укрпоштою"

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 січня 2020 року вартість послуги в місті становитиме 1,15% від суми відповідної виплати, в селі і селищі міського типу - 2,3%", - написав він.

"Нові фіксовані тарифи дозволять Укрпошті утримувати багатотисячну мережу відділень та забезпечувати надання всіх необхідних сучасних послуг на території всієї країни, зокрема в сільській місцевості, де мешкає понад 15 млн українців", - пояснив Криклій.

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Глава міністерства інфраструктури зазначив, що чинні тарифи не змінювалися протягом 15 років і вже не забезпечували покриття фактичних витрат АТ "Укрпошта" за надання послуги.

При цьому пенсії та грошові виплати через "Укрпошту" отримують понад 4 млн українців, зокрема, понад 800 тисяч людей з інвалідністю.

"Упевнений, що позитивні зміни від прийняття нового тарифу на доставку пенсій разом з впровадженням пересувних відділень та ухвалення відповідного закону для переходу на поштові рахунки вже дуже скоро відчують всі українці", - додав Криклій.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року "Укрпошта" повідомила, що планує відмовитися від доставки пенсій і закрити відділення в селах через нерентабельність. Пізніше глава компанії уточнив, що відділення не закриють, якщо Пенсійний фонд підвищить тариф на доставку пенсій.

Після цього уряд передбачив 500 млн грн ($ 20,89 млн) додаткового фінансування Укрпошти в проєкті бюджету на 2019 рік.