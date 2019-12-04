Померла одна з викладачів, яка постраждала під час пожежі в одеському коледжі, з 4 людьми не можуть встановити зв'язок

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская".

Відомо, що всього в будівлі навчалося і працювало приблизно 400 осіб. Зараз складаються списки.

О 12:43 стало відомо, що померла одна з постраждалих.

Загибла - викладачка коледжу 1976 року народження. Вона померла в МКБ №1.

Мер Одеси Генадій Труханов заявив, що з 4 людьми не можуть встановити зв'язок.

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"Будемо сподіватися, що їх знайдуть і з ними все буде в порядку, як це було з однією жінкою. З нею не могли зв'язатися, але потім її знайшли в одній з лікарень", - сказав Труханов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Раніше повідомлялося про 12 постраждалих, серед них 4 пожежників.