"Є щось небезпечне", - глава РПЦ Кирило виступив проти законопроєкту про боротьбу з домашнім насильством

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів під час проповіді після літургії в Успенському соборі Кремля.

"Сьогодні розглядаються проєкти закону в Державній думі, що стосуються боротьби з так званим сімейним насильством. Звичайно, не можна допускати ніякого насильства в сім'ї, але є щось небезпечне в тих тенденціях, які сьогодні формуються, зокрема, в законодавчій сфері", - сказав він.

За словами Кирила, "дехто намагається під виглядом боротьби з сімейним неблагополуччям узаконити вторгнення в сімейне життя сторонніх сил, громадських або державних організацій, або якихось добровольців, які нібито покликані допомогти врегулювати становище в сім'ї".

Раніше в Росії на 2 місяці заарештували Івана Казанцева, підозрюваного у вбивстві власного 9-річного сина.

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У суді на запитання про громадянство, підозрюваний відповів: "Я учень Ісуса Христа, у мене немає дому, я мандрівник". Зазначається, що затримували його на вокзалі Уфи, коли той збирався тікати.