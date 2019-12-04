Убивство дитини в центрі Києва: суд заарештував на 2 місяці підозрюваного Лаврегу

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ.

"У Шевченківському районному суді у ці хвилини триває засідання з обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних у вбивстві 3-річного хлопчика. Він, за версією слідства, здійснив смертельний постріл. Позиція прокурора безкомпромісна - тримання під вартою без застави. Станом на 12:50 суд видалився в нарадчу. Саме засідання відбувається у закритому режимі, у зал допущені лише сторони. Таке рішення суд ухвалив перед початком засідання, зваживши на клопотання сторони захисту, а також на те, що стосовно підозрюваних наразі здійснюються заходи безпеки", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаврега воював три роки, нагороджений держнагородами, - комбат Червень про підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської облради Соболєва

Пізніше вона додала: "2 місяці тримання під вартою без права на заставу!"

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.