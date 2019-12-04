"Якби президент повернувся обличчям до військовослужбовців, вони б його підтримали", - ветеран 72-ї ОМБр Тарасюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це на круглому столі "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". Чи готується українська армія відповісти на військову загрозу?" - сказав Герой України, лейтенант, ветеран 72-ї ОМБр Василь Тарасюк, демобілізований у зв'язку з важким пораненням.

"Я не служив у радянській армії, застав нашу армію вже під час війни. Основа армії - люди, що виконують бойові завдання. Без людей техніка не буде воювати. Але в останні роки - тенденція до зменшення людей, які бажають служити. З мого підрозділу пішло 95 %. Вони не бачать перспектив і того, що їм обіцяли. Це були підготовлені воїни, готові йти і у вогонь, і у воду ", - сказав він.

"Вони готові повернутися, якщо будуть умови. По-перше, забезпечення житлом. Кожен переживає за те, щоб його сім'я мала, де жити. Друге - з існуючою сьогодні неукомплектованістю виникає проблема відпусток. Вони практично не бувають вдома. Через це виникають погані стосунки в сім'ї, і як наслідок - не стійка психологічна ситуація в підрозділі. Це впливає на виконання бойових завдань", - додав Тарасюк.

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За його словами, ще одним важливим фактором є бюрократія, яка залишилася ще з радянських часів. Дуже багато паперів потрібно для того, щоб виконати одне завдання.

Соціальний пакет - наступна проблема, яка хвилює військових.

"У нас багато пільг, але виконується з них дуже мало. Хочеться донести до президента: військовослужбовці не повинні вимагати цих пільг. А в цей момент картина така, що той, хто має право на пільги, має їх вибивати. Бувають випадки, що воїни соромляться показуватися УБД, тому що суспільство бачить, як до них ставиться держава. Звичайно, це передається людям", - повідомив ветеран.

Також, за його словами, немає визначеності в плані воєнного стану: "Ми обороняємося чи наступаємо? Це дуже впливає на психологічний стан".

"Якби президент повернувся обличчям до військовослужбовців, то вони б його підтримали", - наголосив Тарасюк.

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У коментарі Цензор.НЕТ він уточнив, що сьогодні інформація, яка доходить наверх, дуже спотворюється.