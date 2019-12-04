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04.12.19 14:23

Росія відправила на Донбас спецпризначенців, а також додаткові групи снайперів і диверсантів, - розвідка

Командування російських окупаційних військ приховано підсилює бойові здібності з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ з метою недопущення стабілізації обстановки, здійснення провокаційних обстрілів і завдання втрат особовому складу об'єднаних сил.

Росія відправила на Донбас спецпризначенців, а також додаткові групи снайперів і диверсантів, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, українська розвідка зафіксувала прибуття з території РФ на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей додаткових снайперських і диверсійно-розвідувальних груп, а також підрозділів спеціального призначення.

"Більшість особового складу зазначених підрозділів складають кадрові російські військовослужбовці, які пройшли відповідну підготовку у навчальних центрах і польових таборах Південного та Західного військових округів ЗС РФ та мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у т. ч. з мінування місцевості, підриву об’єктів та коректування артилерійського вогню", - сказано в повідомленні.

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Разом з тим у ГУР зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил перебувають  "напоготові до підступних ворожих дій у районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході нашої країни".

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