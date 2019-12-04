Кількість постраждалих унаслідок пожежі в одеському коледжі зросла до 19, площа займання збільшилася до 3 тис. кв. м

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".
"Постраждалих вже 19 (із загиблою жінкою), серед них семеро неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.
Врятованих студентів і викладачів розмістили в будівлі "Промінвестбанку", яка з іншого боку Пушкінської.
Площа пожежі вже перевищила 3 тис. квадратних метрів. У рятувальників закінчується паливо в машинах, і його підвозять в каністрах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа.
Раніше повідомлялося про 12 постраждалих, серед них 4 пожежників.