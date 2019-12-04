Україна продемонструвала готовність до компромісу, настав час РФ взяти на себе відповідальність, - прем'єр Швеції Левен

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в середу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
"Україна продемонструвала готовність до компромісу, і зараз настав час для Росії взяти на себе відповідальність", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що на координаційній нараді в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
9 грудня в Парижі запланований саміт лідерів нормандської четвірки: Україна, Німеччини, Франції та Росії.
Під час саміту відбудеться перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Зустріч відбудеться в офіційній резиденції президента Франції Єлисейському палаці.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що під час зустрічі в нормандському форматі порушить питання про припинення вогню на Донбасі.