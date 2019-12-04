"Стримано песимістичний", – Філатов розповів про особливості бюджету Дніпра на 2020 рік

Очільник міста підкреслив: над проєктом кошторису депутатський корпус, профільні фахівці та відповідні департаменти працювали плідно, а обговорення документів відбувалися відкрито. Водночас, за словами мера, невдоволення викликають саме цифри, закладені у бюджет.

"При ухваленні державного бюджету нам скоротили трансферти з нього. Кошторис Дніпра на 2019 рік сягав близько 15 млрд грн, а бюджет розвитку – 4,2. Бюджет-2020 становитиме 13 млрд грн, бюджет розвитку – близько 3 млрд. У 2020 році різницю у цифрах відчують, зокрема, мешканці міста – на скороченні кількості закупок рухомого складу, робіт з благоустрою і ремонтів тощо. Загалом, що стосується бюджету, у нас сценарій стримано песимістичний", – заявив міський голова Дніпра під час брифінгу за підсумками сесії 4 грудня.

Наступного року галузь житлово-комунального господарства отримає 3,3 млрд грн. При цьому бюджетних запитів до мерії надійшло на 5,2 млрд більше. Також на програму "Бюджет участі" виділяється 31 млн грн. На благоустрій парків – 140 млн грн.

Борис Філатов наголосив: місто намагатиметься підвищувати надприбутки, вишукувати внутрішні ресурси: "Думаю, наступного року, об’єднавши зусилля міських депутатів і профільних департаментів, те, що буде у наших силах, ми все намагатимемося зробити – на благо нашого міста і людей"