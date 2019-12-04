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04.12.19 14:39

Законопроєкт про ринок землі розглянуть 16-20 грудня, - Арахамія

На наступному пленарному тижні Верховна Рада розгляне проєкт закону про запуск ринку землі. Перш ніж документ потрапить у зал, профільний комітет має розглянути близько 3 тисяч поправок до нього.

Законопроєкт про ринок землі розглянуть 16-20 грудня, - Арахамія

Про це журналістам розповів у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Ринок землі буде наступного (пленарного. - Ред.) тижня", - сказав він.

При цьому, зазначив Арахамія, парламент планує зібратися і наступного, непленарного тижня. В "Слузі народу" прогнозують, що відбудуться 2 засідання, ймовірно, у вівторок і в четвер.

Як повідомлялося, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

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